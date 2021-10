Solskjaer: “Ronaldo ha avuto un grande impatto. Ma va gestito”

Il tecnico del Manchester United, Ole Gunnar Soskjaer, ha parlato alla vigilia della gara con l’Everton, parlando anche di Cristiano Ronaldo e del suo impatto con i Red Devils.

Queste le sue parole: “Parlare di CR7 è quasi sempre banale. La sua professionalità ha suscitato una grande impressione dentro e fuori dal campo e per i più giovani è un modello. Poi, ovviamente, ci sono i gol, cinque in cinque partite, e questo dice tutto su che fuoriclasse sia. Per la sua età sta bene ma dovremo gestirlo, fare in modo che si tenga in forma. È un grande esempio per tutti, per come si allena e come guida i compagni. Ha avuto un grande impatto ed è passato solo un mese. Spero che continui”.

Foto: Twitter United