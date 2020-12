Solskjaer risponde a Raiola: “Pogba? Il calcio è uno sport di squadra”

Dopo la partita di Champions League persa contro il Lipsia, Ole Gunnar Solskjaer è tornato sulle parole di Mino Raiola, agente di Paul Pogba, che in settimana aveva annunciato il divorzio tra il francese ed i Red Devils:

“Prima l’agente di Pogba si rende conto che il calcio è uno sport di squadra e meglio è. Non voglio spendere energie per questo. Devi chiedere a Paul se è felice o no, non parlerò per lui. Paul è concentrato nel fare del suo meglio per la squadra”.

Foto: AS