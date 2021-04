Solskjaer: “Ricordo quel 7-1, ma stasera servirà grande attenzione”

Il tecnico del Manchester United, Ole Gunner Solskjaer, ha parlato a Sky a pochi minuti dalla gara con la Roma.

Queste le parole del tecnico dei Red Devils: “Vedrete un buon Manchester United, siamo in forma e in fiducia, vogliamo far vedere le nostre qualità. Conosciamo tutti la Roma, è un piacere accoglierli qui. Il 7-1? Me lo ricordo molto bene: fu una notte fantastica, con lo stadio gremito di tifosi e tanta qualità. Carrick, che oggi è nel mio staff, fece due grandi gol. Old Trafford può regalare grandi emozioni, ma questa sera dovremo farcela anche senza tifosi e si partirà dallo 0-0”.

Foto: Twitter United