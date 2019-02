Solskjaer punzecchia Sanchez: “Deve giocare concentrato. Altrimenti…”

In casa Manchester United spunta il caso Alexis Sanchez. L’attaccante cileno ultimamente non sta rendendo al meglio ed è spesso fuori dagli schemi di Ole Gunnar Solskjaer, tecnico dei Red Devils che, senza esitare, punzecchia l’ex Barcellona e Udinese: “Quando gioca deve restare concentrato, perché tutti sappiamo che è un giocatore di qualità. Altrimenti per me diventa difficile e non so cosa fare”.