Solskjaer: “Prendere quattro gol dal Leicester è stata una bella suonata. L’Atalanta è un’ottima squadra”

Ole Gunnar Solskjaer, tecnico del Manchester United, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l’Atalanta: “Non siamo tanto felici in questo momento, ma abbiamo grande voglia e determinazione in questo momento. Ho visto la reazione dei giocatori, prendere quattro gol dal Leicester ci ha svegliato un po’. È stata una bella suonata. Ora ci concentriamo sull’Atalanta, una squadra diversa, una competizione differente. Ci sono tante cose che non sono andate bene, abbiamo cercato di migliorare. Dobbiamo sapere cosa facciamo bene, però eliminando gli errori”. Su Ronaldo: “Cristiano è un fuoriclasse, sappiamo cosa può fare”.

FOTO: Twitter Manchester United