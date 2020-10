Solskjaer: “Pogba resterà al Manchester United per altri due anni”

In questi giorni sono stati pubblicati i nomi di fuoriclasse giunti all’ultimo anno di contratto, in scadenza 2021. Da gennaio quindi, i vari Messi, Aguero, Draxler, lo stesso Ramos e tanti altri, potrebbero accordarsi con altre squadre.

Tra questi ci sarebbe anche Paul Pogba. Il fuoriclasse del Manchester United è in scadenza a giugno 2021, ma a fugare ogni dubbio sull’ex Juventus è stato il tecnico dei Red Devils, Solskjaer. Il tecnico ha affermato come la società ha deciso di esercitare la clausola sul contratto del francese per garantirgli il rinnovo: “Paul Pogba è un nostro giocatore e sarà qui per altri due anni. E sono certo che è concentrato sul fare del suo meglio qui, con questa maglia ed è quello che vogliamo anche noi”.

Fine quindi della querelle legata al francese.