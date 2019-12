Solskjaer: “Pogba non partirà a gennaio. Su Haaland…”

Conferenza stampa di Solskjaer per presentare Manchester United-Watford. Il manager si è occupato di alcune importanti vicende di mercato. “Paul Pogba non sarà ceduto a gennaio. Spero che possa tornare a giocare entro la fine di quest’anno, ma non lo rischierò per evitare ricadute dall’infortunio. Haaland in viaggio verso Manchester? Non credo, penso sia partito per le vacanze di Natale. Non parlo dei calciatori di altre squadre, ci sono molte voci di mercato“. Lo United resta comunque molto interessato all’attaccante del Salisburgo che, dopo essere stato in Germania, in questi giorni può anche decidere di visitare i centri sportivi dei club interessati. Sull’attaccante una vera e propria asta: la Juve resta molto attenta, il Milan ci ha provato nei giorni scorsi con una proposta di 5,5 milioni a stagione. Ricordiamo che gennaio offre la possibilità di prendere Haaland per una trentina di milioni rispetto a una valutazione più che raddoppiata. E Haaland sceglierà un progetto che gli consentirà di giocare con grande continuità.

Foto: Twitter Manchester United