Solskjaer: “Non è assolutamente finita, pronti a ribaltare il risultato. Il rosso a Pogba? Furbo Dani Alves…”

Ole Gunnar Solskjaer, allenatore del Manchester United, ha parlato dopo la sconfitta per 0-2 rimediata contro il Psg: “Le montagne sono fatte per essere scalate, non possiamo sederci e pensare che sia finita. Non è assolutamente così. Andremo a Parigi, giocheremo il nostro gioco e lo faremo meglio di oggi per ribaltare il risultato. Loro hanno avuto lo slancio dopo il primo gol, noi non siamo stati al nostro solito livello. Non è un dramma, ma questa sconfitta ci deve far imparare qualcosa. L’espulsione di Pogba? È stato senza dubbio furbo Dani Alves nel mettersi in posizione per farsi colpire in quel modo”.

Foto: Standard