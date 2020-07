Solskjaer: “Nel calcio la concentrazione è vitale, la squadra è cresciuta mentalmente”

Il tecnico del Manchester United, Solskjaer, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Leicester, scontro diretto per un posto in Champions League. Queste le parole del tecnico dei Red Devils: “Nel calcio la concentrazione è vitale. Quando si gioca contro squadre e giocatori di qualità, un errore di concentrazione può essere davvero pericoloso. Giocheremo questa partita con un forte stato d’animo, il nostro lavoro non è finito. La squadra ha vissuto un’avventura, adesso c’è un’ultima tappa in questo viaggio, una sola partita. La squadra ha fatto molta strada, anche mentalmente e ha mostrato solidità e resilienza. Abbiamo anche mostrato un bel calcio quando stavamo bene. Sono felice di vedere come è progredita questa squadra”.