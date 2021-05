Solskjaer: “Mourinho farà bene in Serie A. La Roma la rispettiamo, non siamo ancora in finale”

Intervistato da Sky Sport, il tecnico dell’Udinese, Ole Gunnar Solskjaer ha parlato a pochi minuti dalla gara con la Roma, parlando anche di Mourinho che è appena sbarcato a Roma.

Queste le sue parole: “Conosciamo la storia del calcio e la storia della Roma, siamo preparati al massimo e vogliamo vincere. Siamo in vantaggio dopo l’andata ma siamo solo a metà dell’opera. C’è tanta energia perché domenica non abbiamo giocato. Mourinho? È una grande notizia, è stato ed è un grande manager e ha tanto da dare al calcio, sono contento sarà sulla panchina della Roma: è un vincente. In bocca al lupo a lui, spero non vincano stasera, peccato sia andato via dalla Premier League ma farà bene in Serie A”.

