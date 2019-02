Solskjaer: “Martial e Lingard staranno fuori due-tre settimane. Con il Chelsea…”

Brutte notizie dall’infermeria per il Manchester United. In vista delle prossime gare, infatti, i Red Devils saranno costretti a fare a meno di due importanti pedine: Anthony Martial e Jesse Lingard. Entrambi dovranno rimanere fermi ai box per circa due o tre settimane, come annunciato da Ole Gunnar Solskjaer oggi in conferenza stampa: “Martial e Lingard non ci saranno con il Chelsea, dovranno stare fuori per due o tre settimane a partire da ora. Loro sono vitali per il nostro attacco e hanno fatto molto bene, ma ora ci saranno altri giocatori che potranno avere delle possibilità. Penso a Lukaku, Sanchez o Angel Gomes”. I due salteranno quindi la gara di FA Cup contro il Chelsea di Sarri, in programma lunedì 18 febbraio.

Foto: Twitter ufficiale Manchester United