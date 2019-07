Solskjaer: “Lukaku non giocherà nemmeno contro l’Inter. Sul mercato…”

Ole Gunnar Solskjaer, tecnico del Manchester United, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell’amichevole contro l’Inter. L’allenatore norvegese ha escluso la possibilità di un incrocio tra Lukaku e il club nerazzurro: “Lukaku non è in forma, quindi non sarà a disposizione per la partita di domani. Notizie di mercato su di lui? Non ho aggiornamenti rispetto all’ultima volta che ho parlato”. Il belga resta sempre il primo nome per l’attacco dell’Inter, come ampiamente raccontato.

Foto: Twitter ufficiale Manchester United