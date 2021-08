Solskjaer: “Il ritorno di Ronaldo dimostra il fascino dello United”

Ole Gunnar Solskjaer, tecnico del Manchester United, in una dichiarazione al sito ufficiale del club inglese ha accolto Cristiano Ronaldo: “Sono a corto di parole per descrivere Cristiano. Non è solo un giocatore meraviglioso, ma anche un grande essere umano. Non ho dubbi che continuerà a stupire tutti e la sua esperienza sarà fondamentale per i giovani della rosa. Il ritorno di Ronaldo dimostra il fascino unico di questo club e sono assolutamente felice che sia tornato a casa dove tutto è iniziato”.

Foto: Twitter Manchester United