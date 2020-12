Solskjaer: “Il gol al 93′ non penso sia casuale, spingiamo fino all’ultimo secondo e c’è grande convinzione in campo”

Ole Gunnar Solskjaer, allenatore del Manchester United, ha parlato dopo il successo all’ultimo respiro sul Wolverhampton, ecco le sue impressioni riportate da bbc.com:

“Non abbiamo fatto una grande partita ma siamo riusciti a trovare la vittoria contro un avversario davvero ostico da affrontare. Portare a casa il risultato nonostante una prestazione opaca per me rappresenta un grosso passo in avanti. Sicuramente abbiamo avuto fortuna ma ci siamo creati i presupposti per la buona sorte mettendo sotto pressione gli avversari”.

Avete segnato al 93′, è stata fortuna?

“Io credo non sia casuale: abbiamo raggiunto una maturità sia fisica che mentale che ci permette di spingere fino all’ultimo secondo di ogni partita. Non è la prima volta che accade in stagione e io credo sia sinonimo di grande maturità da parte della squadra e di grande convinzione di poter fare nostro il bottino in qualsiasi momento della gara”.

