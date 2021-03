Solskjaer: “Il futuro di Dalot? Non vediamo l’ora di riaverlo a Manchester”

Ole Gunnar Solskjaer, tecnico del Manchester United ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia della sfida di San Siro contro il Milan, ritorno degli ottavi di finale di Europa League:

Chi resta a Manchester e chi viaggia verso Milano, tra David De Gea, Paul Pogba e Anthony Martial?

“Ce ne sono un paio che dobbiamo valutare se sono disponibili. Martial è un no definitivo. A parte questo, li stiamo valutando mentre parliamo, quindi alcuni potrebbero viaggiare altri hanno bisogno di confermare se sono ancora disponibili”.

Pogba, Edinson Cavani e Donny van de Beek?

“Ci sono sempre speculazioni qui. Come ho detto, li stiamo valutando. Si sono allenati e vediamo domani se c’è qualche risposta o no. Si sono tutti allenati ieri, si sono allenati oggi e vediamo che risposte ci saranno oggi. Donny si è concentrato molto duramente, sta lavorando duramente per tornare e questo è il nostro obiettivo”.

Diogo Dalot ha un futuro allo United?

“Sì, ce l’ha. La cosa principale per Diogo era essere in forma. Non è mai riuscito ad essere in forma per un lungo periodo quando era qui a causa degli infortuni. Ora si è mantenuto in forma per tutta la stagione, è stato disponibile per loro. Ha giocato in un grande club con grandi aspettative, quindi è stato un buon anno per lui. Naturalmente, sono stato molto contento del suo sviluppo in questa stagione e lui è il nostro giocatore e non vediamo l’ora di riaverlo”.