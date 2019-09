In casa Manchester United sono sempre alle prese con il rinnovo (sempre più vicino) di David De Gea. Anche Ole Gunnar Solskjaer, allenatore dei Red Devils, ha parlato in conferenza stampa del futuro dell’estremo difensore spagnolo. Queste le sue dichiarazioni: “Voglio che resti allo United, lui lo sa. Secondo me è il miglior portiere del mondo, lo abbiamo visto nel corso degli anni”.

Foto: AS