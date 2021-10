Solskjaer e il Manchester United: tutti i numeri di questa stagione

Ole Gunnar Solskjaer, dopo il tracollo casalingo contro il Liverpool, è finito nell’occhio del ciclone. Lo United, come vi abbiamo raccontato, è in fase di riflessione ma la posizione dell’allenatore è ormai sotto esame nonostante il contratto oneroso firmato la scorsa estate fino al 2024. Arrivato a Manchester nel 2018 come sostituto di Mourinho, il tecnico norvegese ha fatto registrare in questa stagione dei numeri abbastanza altalenanti. In Premier la squadra si trova attualmente al settimo posto in compagnia di Everton, Leicester e Arsenal con 14 punti ma non trova la vittoria dalla trasferta contro il West Ham dello scorso 19 settembre. Sempre gli Hammers hanno però eliminato lo United dalla Carabao Cup. In Champions la situazione è invece più rassicurante per i Red Devils che comandano il Gruppo F nonostante la sconfitta della prima giornata in casa dello Young Boys. In ogni caso la società è rimasta scioccata dal tonfo di ieri con il Liverpool ma potrebbe comunque riservarsi di andare avanti con Solskjaer fino alla prossima sosta, in attesa di eventuali sostituti. In tal senso sono comunque ore molto calde.

