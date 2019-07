Solskjaer: “Dybala? Stiamo lavorando su un paio di profili. Su Lukaku…”

Ole Gunnar Solskjaer, manager del Manchester United, è intervenuto in conferenza stampa dopo l’amichevole contro il Kristiansund soffermandosi anche sul futuro di Paulo Dybala (incrociato con quello di Lukaku, come vi abbiamo raccontato): “Dybala? Non sono qui per parlare di rumors di mercato o giocatori di altre squadre. Ma sicuramente stiamo lavorando su uno o due profili, come ho già detto. Ci sono ancora dieci giorni prima che inizi il campionato e speriamo che entro quella data si possano annunciare una o due facce nuove. Lukaku? E’ rimasto a casa perché non stava bene fisicamente. Spero che possa essere in grado di allenarsi nei prossimi due giorni. Vediamo cosa succede”.

Foto: Twitter ufficiale Manchester United