Solskjaer conferma: “Noi ci siamo, abbiamo un buon rapporto con Ronaldo”

Sono ore roventi sul fronte Cristiano Ronaldo. Ieri sera vi abbiamo raccontato la conference call tra Jorge Mendes e il Manchester City per presentare l’offerta alla Juve, quindi i Citizens sono assolutamente in corsa. Ma stamattina abbiamo aggiunto in esclusiva il clamoroso tentativo del Manchester United nella notte, sarebbe un ritorno al passato. Il tentativo è stato confermato direttamente da Solskjaer in conferenza stampa: “Non voglio speculare, Cristiano è una leggenda di questi club, io ho giocato con lui. Vediamo cosa accadrà. Anche Bruno Fernandes ha parlato con Ronaldo. Non pensavo che avrebbe lasciato la Juve, io ho un buon rapporto con lui. Lui e Messi sono tra i più grandi giocatori di tutti i tempi. Se si muove, sa che siamo qui”.

Foto: Twitter Manchester United