Solskjaer: “Con il Liverpool grande sfida. Primo posto? A gennaio non conta”

Il tecnico del Manchester United, Solskjaer, ha parlato in vista della gara con il Liverpool di domenica prossima, una sfida al vertice della Premier che lo United affronterà da capolista momentanea.

Queste le parole del tecnico dei Red Devils: “Sei sempre emozionato quando affronti squadre di questa qualità e di questo calibro. Giocare ad Anfield è sempre una gran bella sfida, non vedo l’ora sia domenica. Giocheremo da polista? Non vinci niente se sei primo a gennaio, non meritiamo congratulazioni. La cosa che importa davvero è dove arriveremo a fine stagione. Chiaro che è sempre meglio avere un paio di punti in più che in meno, ma bisogna avere continuità. E’ a Primavera che si decidono i campionati. Non mi piace pensare a lungo termine, noi oggi abbiamo l’ambizione di vincere ogni partita, compresa quella col Liverpool. Stiamo facendo bene, siamo sulla strada giusta, e domenica avremo un’altra bella partita per testarci e capire ancor meglio chi siamo davvero”.

Foto: Twitter United