Solskjaer: “Ci sono possibilità di vedere Diallo in campo stasera. Pogba? Non è ancora pronto per il rientro”

Il tecnico del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, ha parlato così ai canali ufficiali del club prima della gara di ritorno di Europa League contro la Real Sociedad:

“Pogba? E’ iniziato il suo recupero sul campo, ma non è ancora in gruppo per questa partita.

Cavani, McTominay e Van de Beek non si sono allenati, mancheranno anche loro.

Diallo e Shoretire? Ci sono possibilità di vederli giocare, dipende da come va la partita, ho già deciso l’11 iniziale, ma non lo svelerò. Però spero che ci sia almeno uno dei due in campo”.

Foto: Twitter Man Utd