Solskjaer a casa Sarri: Chelsea-United vale i quarti di FA Cup. Le probabili formazioni

Chelsea e Manchester United si affrontano in una grande sfida da dentro o fuori valida per gli ottavi di finale di FA Cup. Un incrocio importante per la stagione dei Blues di Sarri, chiamati al riscatto dopo il pesante 6-0 subito dal Manchester City in Premier. Dall’altra parte c’è invece un Solskjaer che ha conosciuto la prima sconfitta sulla panchina dei Red Devils in Champions contro il Psg, ma che vola in campionato e che nello scorso turno di FA Cup ha già eliminato l’Arsenal all’Emirates. Passando alle probabili formazioni, pochi dubbi per il Chelsea, che dovrebbe schierare il solito undici: davanti a Kepa ecco la linea a quattro formata da Azpilicueta, Rudiger, David Luiz e Marcos Alonso. In mezzo al campo agiranno Kanté, Jorginho e Kovacic, mentre in attacco Willian e Hazard a supporto di Gonzalo Higuain. In casa United, Romero potrebbe scalzare De Gea tra i pali. In difesa Young a destra, Lindelof e Jones al centro e Shaw a sinistra. A centrocampo ci sarà il solito terzetto composto da Matic, Herrera e Pogba, mentre davanti, complici le assenze per infortunio di Lingard e Martial, spazio a Lukaku con Mata e Rashford.

CHELSEA (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, Rudiger, Luiz, Alonso; Kanté, Jorginho, Kovacic; Willian, Higuain, Hazard. Allenatore: Sarri.

MANCHESTER UNITED (4-3-3): Romero; Young, Lindelof, Jones, Shaw; Herrera, Matic, Pogba; Mata, Lukaku, Rashford. Allenatore: Solskjaer.