Solskjaer: “Bruno Fernandes come Cristiano Ronaldo”

Dichiarazioni forti quelle del tecnico del Manchester United, One Gunnar Solskjaer, che ha parlato del suo leader, Bruno Fernandes, ex centrocampista anche di Sampdoria e Udinese. Per il tecnico, Fernandes, portoghese, ha la stessa personalità di Cristiano Ronaldo.

Queste le sue parole: “Bruno ha quella presenza potente in campo, come Cristiano Ronaldo e un’influenza e un impatto sui suoi compagni di squadra. Basta guardare i risultati che abbiamo avuto da quando è entrato. Ha un sacco di energia, ha la leadership, è un giocatore di squadra, che è la chiave ora per andare avanti”.