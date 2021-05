Solskjaer: “Aspettiamo solo di mostrare di cosa siamo capaci. Fred in panchina? Si è fatto male”

Ole Gunnar Solskjaer, tecnico del Manchester United, ha parlato così ai microfoni di BT Sport a pochi attimi dalla finale di Europa League contro il Villarreal: “Non vedo l’ora che si giochi. I ragazzi aspettano solo di entrare in campo e mostrare quel che sono capaci di fare”.

Sull’esclusione di Fred: “Si è fatto male in settimana, si è allenato la scorsa notte ma era disponibile solo per la panchina. Era dispiaciuto per non poter giocare dall’inizio”.