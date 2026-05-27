Solomon saluta la Fiorentina: “Tornerete nei posti che vi competono, abbiamo raggiunto l’obiettivo insieme”

27/05/2026 | 17:05:53

Manor Solomon saluta la Fiorentina sui social: “Quando sono arrivato qui alcuni mesi fa, avevamo un obiettivo chiaro e l’abbiamo raggiunto. Tutti sappiamo che questo grande club dovrebbe e merita di lottare per obiettivi completamente diversi, e sono sicuro che a partire dalla prossima stagione, la Fiorentina tornerà dove appartiene. Grazie per il vostro supporto e per avermi fatto sentire a casa a Firenze fin dal primo giorno. Ho apprezzato ogni singolo momento di questa stagione qui. Forza Viola, a presto”.

foto x fiorentina