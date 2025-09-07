Solomon: “Non temiamo l’Italia. Abbiamo già dimostrato di poterli fermare”

07/09/2025 | 21:35:10

Conferenza stampa in casa Israele, con Manor Solomon che ha anticipato i temi alla vigilia della sfida contro l’Italia.

Queste le sue parole: “L’Italia ora sta lavorando con un allenatore diverso e faremo i nostri cambi e aggiustamenti per essere pronti a tutto. Nella sfida in Ungheria contro l’Italia, abbiamo dimostrato che per certi versi possiamo essere alla loro altezza. Se saremo migliorati anche solo un po’ rispetto all’ultima partita, penso che potremo ottenere un ottimo risultato domani contro l’Italia. Dobbiamo ovviamente portare rispetto agli azzurri, ma siamo convinti che dobbiamo in noi stessi e scendere in campo senza timore, perché siamo in grado di fare una bella figura”.

Foto: Instagram personale