Solomon: “Non capisco cosa ci succeda nei finali di partita. E’ una vergogna non aver vinto”

07/02/2026 | 23:16:03

Manor Solomon ha parlato a DAZN dopo il fischio finale di Fiorentina-Torino: “Non so cosa ci succeda. Volevamo vincere questa gara, concediamo sempre gol nei minuti finali, era già successo con Milan e Lazio. Non so perché ci prende questo panico ma ci è successo altre volte, dobbiamo giocare la nostra partita e speriamo di sistemare questo aspetto. È una vergogna non aver portato a casa la vittoria oggi. C’è tanta pressione in questo club perché la Fiorentina non è abituata a queste posizioni. Ma sono qui per lottare insieme a tutti i miei compagni. Nelle ultime partite mi sento meglio ma dobbiamo fare più punti e imparare ad “uccidere” gli avversari nei minuti finali”.

foto x fiorentina