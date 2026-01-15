Solomon: “I fischi dell’Olimpico? La politica la lascio da parte. Serie A più tattica della Premier”

Solomon si è presentato in conferenza stampa da nuovo giocatore della Fiorentina: “Sono contento di essere qui. Per quanto riguarda l’accoglienza che ho ricevuto a Roma, dai tifosi della Lazio, non ho fatto caso ai fischi; ho già visto in Spagna e so che sono cose che succedono. Ma come ho detto non sono qui per parlare di politica e di calcio. In Spagna non è successo nulla. Io sono israeliano, ebreo e amo il mio paese. Vorrei lasciare la politica da parte. Quello che è successo in Spagna rimane lì ma la mia scelta di venire qui non è dettata da decisioni politiche o altro. Sono qui da due settimane ma ho già visto qualche differenza tra Inghilterra e Spagna. La Serie A mi sembra più tattica, in Premier i ritmi sono più alti. Non vedo l’ora di conoscere meglio questo ambiente”.

