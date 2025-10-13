Solomon: “Giocare contro l’Italia è sempre difficile. L’atmosfera di domani? Siamo abituati, non è la prima volta”

13/10/2025 | 19:02:30

L’attaccante della nazionale israeliana, Manor Solomon, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con l’Italia. Queste le sue parole:

“Giocare contro l’Italia è sempre difficile, soprattutto dal punto di vista difensivo. Devo dare il massimo; pensiamo di poter fare bene domani contro gli Azzurri. L’atmosfera ostile? Siamo abituati, non è la prima volta. Sappiamo che sarà contro di noi e siamo pronti. Anche contro la Norvegia era così, ma non abbiamo perso per questo. Siamo qui per giocare a calcio: vincerà la squadra più forte domani. A Oslo non abbiamo espresso il nostro miglior gioco. Per continuare il nostro percorso dobbiamo capire cosa non ha funzionato e pensare a cosa possiamo migliorare”.

Foto: Instagram Solomon