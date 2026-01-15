Solomon: “Fiorentina? Quando mi hanno chiamato ho guardato la classifica e non ci credevo”

15/01/2026 | 12:10:45

Solomon ha parlato in conferenza stampa della chiamata ricevuta dalla Fiorentina: “Quando mi è arrivata la chiamata e ho visto la classifica e mi sono detto ‘No, è impossibile che la Fiorentina sia ultima’. Poi ho parlato coi dirigenti, so che la Fiorentina è una grande squadra. A me piacciono le sfide e sono certo che col nuovo mister e con i nuovi giocatori faremo cose buone e riusciremo tranquillamente a rimanere in A. C’è un bellissimo centro sportivo e ci sono tante ottime persone che lavorano per noi. Possiamo salvarci e costruire un progetto futuro”.

