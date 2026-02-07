Solomon e Kean ribaltano il Torino, Maripan pareggia al 93′: 2-2 al Franchi

07/02/2026 | 22:46:05

Il Torino riprende la Fiorentina in pieno recupero al Franchi, finisce 2-2. Il Torino ha chiuso in vantaggio 1-0 in casa della Fiorentina il primo tempo. La Fiorentina parte bene con Kean. L’attaccante sbaglia il tiro su un pallone rimasto a metà dell’area dopo un inserimento di Brescianini. Palla fuori. Altra chance per l’attaccante azzurro dopo 10′. Lancio perfetto di Fagioli per l’attaccante che fallisce la terza occasione sparando alto davanti al portiere granata. Al 26′ arriva il gol che sblocca la partita. Dormita della difesa della Fiorentina e in particolare da Dodo, che tiene in gioco Casadei ma non lo marca: il cross lo trova tutto solo a tu per tu con De Gea e non sbaglia. Nella ripresa il Torino entra molle, la Fiorentina si fa trascinare da Kean, Harrison e Solomon. E proprio l’ex Villarreal trova il gol del pareggio con un gran destro da fuori area. Al 57′ arriva anche il 2-1 dei viola. Sponda perfetta di Kean per Solomon che trova alla grande Harrison: l’inglese imbuca per Kean che di prima calcia potente sul primo palo, Paleari non può nulla e la Fiorentina la ribalta. Occasione per il Toro al minuto 85′, Zapata calcia forte dentro l’area, ma De Gea risponde presente. La Fiorentina si abbassa nel finale e il Torino al 93′ Maripan di testa trova il gol del pareggio in pieno recupero.

foto x torino