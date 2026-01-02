Solomon è arrivato a Firenze, pronto per visite e firma

02/01/2026 | 12:04:07

Manor Solomon è il primo colpo della Fiorentina nel mercato invernale, prestito con diritto di riscatto. L’esterno israeliano classe 1999, di proprietà del Tottenham e reduce da una parentesi in prestito con il Villarreal, è arrivato in città pronto per visite e firme in modo da potersi mettere subito a disposizione del nuovo club. Un innesto legato alla necessità di avere qualche esterno offensivo in grado di poter permettere soluzioni diverse dal punto di vista tattico.

Foto: Instagram Solomon