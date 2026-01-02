Solomon: “Alla Fiorentina vivo una grande sfida, è un club storico. Salvezza? Possiamo farcela”

Manor Solomon ha parlato da nuovo calciatore della Fiorentina: “Felice di essere qui. Dopo aver visto il posto e le persone qua al Viola Park mi sono entusiasmato. Quando è arrivata questa opportunità ho riflettuto e scelto di venire qua ad aiutare la squadra. La Fiorentina è un ottimo club, il Viola Park è fantastico, si parla di una grande squadra con una grande storia. Sono qui per questa sfida. Di recente non ho visto molto, mi sono guardato qualche clip delle ultime partite. So che la squadra è in un momento di difficoltà, il club vuole uscirne e proverò a portare il mio contributo con qualità. Sono sicuro che possiamo farcela. Sarà una grande sfida per me, ma anche per la squadra. Come dicevo, il momento è duro ma reagiremo, ne sono certo. Possiamo fare molto meglio di così, la squadra è forte e ha un ottimo allenatore, possiamo fare tutto molto meglio. Dodò? L’ho appena visto ed ero davvero emozionato. Non lo vedevo da tanto, dai tempi dello Shakhtar. Eravamo molto amici, credo mi abbia fornito l’assist nei miei primi due gol in Champions League, non vedo l’ora di condividere di nuovo il campo con lui. È un ragazzo adorabile e sono felice di essere di nuovo con lui. Abbiamo passato qua con mia moglie il nostro viaggio di nozze e non avrei mai immaginato di riessere qui sei mesi dopo, giocando per la Fiorentina. Sono davvero contento di essere in una grande città, un grande club con grandi tifosi”.

