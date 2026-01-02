Solomon alla Fiorentina, la Federcalcio israeliana: “Preparatevi alla magia con Manorinho”

Manor Solomon è un nuovo innesto della Fiorentina. L’attaccante arriva in prestito dal Tottenham. Non si sono quindi fatti attendere gli auguri della Federcalcio israeliana, che suoi propri social ha dedicato questo pensiero all’esterno offensivo classe 1999: “Firenze, preparati per un po’ di magia! Manor Solomon si unisce alla Fiorentina. Auguriamo al nostro Manorinho la migliore fortuna in questo nuovo entusiasmante capitolo in Serie A. Sappiamo che brillerai!”

Foto: X Fiorentina