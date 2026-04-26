Solomon: “A Firenze mi sono trovato bene. Non so se resterò”

26/04/2026 | 17:09:24

Il jolly offensivo della Fiorentina, Manor Solomon, ha parlato a Dazn dopo il pareggio contro il Sassuolo.

Le sue parole: “Non so ancora se rimarrò ma ho davvero apprezzato il mio tempo qui a Firenze, mi sono trovato bene sia con l’ambiente che con le persone e voglio dare il massimo fino a fine campionato. A fine stagione parleremo con la società e valuteremo il da farsi”.

Il cartellino di Solomon è di proprietà del Tottenham, che rischia la retrocessione in Championship. Da capire il futuro del calciatore israeliano.

Foto: X Fiorentina