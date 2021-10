Solo conferme anche dall’Argentina: Lautaro Martinez rinnova con l’Inter fino al 2026

Lautaro Martinez ha firmato il rinnovo del contratto con l’Inter. A darne ulteriori conferme è Tyc Sports, giornale argentino molto vicino alle vicende del Toro nerazzurro, secondo il quale “Ha già firmato fino a giugno 2026, anche se l’Inter non l’ha ancora ufficializzato”. Non ci sono novità rispetto a quanto non si sapesse prima, per Lautaro non ci sarà nessuna clausola rescissoria e l’Inter era già d’accordo con il nuovo agente del giocatore. Il classe 1997 diventerà il più pagato della rosa con un ingaggio di circa 6 milioni a stagione.