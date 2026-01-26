Solet: “Se Runjaic ha bisogno posso giocare a destra e sinistra. Voglio solamente giocare bene”

27/01/2026 | 00:05:43

Solet ha parlato in conferenza stampa dopo la sfida tra Verona e Udinese: “Personalmente voglio sempre fare meglio per aiutare la squadra. Oggi penso di aver fatto bene, dobbiamo solamente continuare così, partita dopo partita. Ho giocato a destra, se il mister ha bisogno di me gioco a destra o a sinistra, per me non è molto importante, voglio solamente fare buone partite e giocare bene per aiutare la squadra. Oggi abbiamo raccolto tre punti e siamo felici”.

Foto: Instagram Solet