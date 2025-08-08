Solet: “La mia cessione dall’Udinese? Notizie false”

08/08/2025 | 18:00:21

Il difensore dell’Udinese Oumar Solet ha commentato su Instagram le voci intorno alla sua cessione, gravitate nelle ultime ore. Secondo alcune fonti infatti Solet avrebbe chiesto la cessione alla società friulana. L’ex centrale del Salisburgo ha rotto il silenzio sui social, chiarendo come stanno effettivamente le cose: “Notizie false. Qualche giornalista dovrebbe verificare le proprie fonti, per favore” ha scritto il difensore in una storia pubblicata su Instagram.

Foto: Instagram Solet