Solet-Inter: la rincorsa da agosto, la svolta di marzo. Ora l’ultimo scatto

09/06/2026 | 23:35:46

Oumar Solet nome sempre più caldo in orbita Inter, scelta fatta addirittura subito dopo Ferragosto della scorsa estate quando i nerazzurri preferirono non approfondire per le vicende personali del difensore classe 2000. Vicende risolte nelle scorse settimane, non a casa addirittura lo scorso marzo avevamo aggiunto che Ausilio – da sempre un estimatore del difensore centrale – avrebbe accelerato in questa sessione di mercato. Esattamente come sta facendo in queste ore, malgrado le recenti e comprensibili smentite dell’Udinese. Operazione sotto i 25 milioni, anche le cifre sono straconfermate, l’Inter vorrebbe spendere qualcosa in meno ma ci sono i margini per un rapido accordo. L’Inter avrebbe preso e prenderebbe Muharemovic, ma solo in caso di un’uscita importante (per esempio Bisseck) fin qui non avvenuta. E così intanto l’Inter vira decisa su Solet…

Foto: Instagram Solet