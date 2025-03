Solet: “Brutta partita, dobbiamo creare di più anche quando manca Thauvin”

Oumar Solet, giocatore dell’Udinese, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta interna contro il Verona.

Queste le sue parole: “Oggi non abbiamo fornito una buona prestazione, quello che abbiamo cercato è di avere possesso palla poi però non abbiamo creato buone occasioni per segnare un gol. Perciò siamo delusi, dobbiamo guardare avanti, dobbiamo continuare a lavorare bene per avere più occasioni per segnare. E’ quello che ci è mancato, dovevamo creare di più”.



Come ti stai trovando a Udine? “Sono contento di essere qui e cerco sempre di dare il meglio. Voglio continuare a fare il massimo, oggi purtroppo abbiamo subito una sconfitta, ma non dobbiamo dimenticare le vittorie precedenti. Voglio continuare a migliorare qui anche nel prossimo futuro”.

Senza Thauvin è mancato qualcosa? Tanto nervosismo in campo:

“Thauvin è il capitano e per noi è un giocatore molto importante, oggi non c’era ma fa parte del gioco, può capitare. Se Thauvin non gioca dobbiamo fornire una prestazione d’alto livello, oggi abbiamo provato tutti a dare il meglio ma non ha funzionato”.

Gestisci spesso bene la palla, oggi però purtroppo una tua palla persa è costata caro: “Se si vanno a vedere le partite precedenti è stato un bel vantaggio il mio stile di gioco, oggi il Verona ha fatto una gran bella punizione, non abbiamo perso per questo singolo episodio. In generale oggi non abbiamo girato bene, ma non dobbiamo dimenticare quanto fatto da gennaio, siamo andati molto bene, adesso giochiamo bene, il nostro stile di gioco è buono, ma dobbiamo creare di più per segnare e possiamo migliorare gara per gara. Dobbiamo pensare alla prossima fin da subito”.

