Solet: “Bello essere accostato a club come l’Inter. Vorrei tornare a giocare la Champions. Ci fu un contatto con il Napoli”

21/05/2026 | 11:07:49

Oumar Solet si è raccontato a La Gazzetta dello sport, parlando anche di mercato. Vi abbiamo già raccontato lo scorso 12 maggio come Solet fosse un nome caldo per la difesa dell’Inter: “Un contatto con il Napoli ci fu, ma il Salisburgo non mi cedette. Interesse dell’Inter? È bello essere accostato a grandi club, ma sono concentrato sull’Udinese. Champions? Voglio tornarci, mi ha arricchito. Sto bene qui, il club ha fiducia in me e posso crescere. Mi ha fatto sentire a casa. La Serie A? Mi piace, è uno dei 3 migliori campionati. Il livello si è alzato. sono cresciuto come centrocampista, quindi per me è naturale avere la palla tra i piedi. Non penso troppo al rischio. In Italia manca un po’ di coraggio nel proporre gioco offensivo e dare fiducia ai giovani, vorrei diventare un calciatore d’elite, completo”.



foto insta solet