Solet, archiviata l’indagine. L’Inter è sempre più interessata

31/05/2026 | 16:22:49

Il caso giudiziario che ha visto il giocatore dell’Udinese Oumar Solet indagato per l’ipotesi di reato di violenza sessuale si è concluso con una archiviazione. Lo ha disposto il Gip di Udine Rossella Miele accogliendo la richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura udinese ritenendo che dagli atti non emerga “nessuna ragionevole previsione di condanna”. Come vi stiamo raccontando fin dalla scorsa estate (abbiamo aggiornato anche nelle scorse settimane), l’Inter è fortemente interessata al difensore dell’Udinese, che ha una valutazione di circa 25 milioni più bonus.

Foto: Instagram Solet