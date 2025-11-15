Solbakken (ct Norvegia): “L’Italia riuscirà ad andare al Mondiale, hanno una squadra forte e giocano con diversi sistemi”

15/11/2025 | 18:50:15

Il commissario tecnico della Nazionale norvegese, Stale Solbakken, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Italia. Queste le sue parole:

“Se è giusto che l’Italia debba fare i play-off? Parli con me come se noi fossimo campioni del Mondo… Non siamo al Mondiale dall’età della pietra. Io capisco la domanda, ma non ci ho pensato molto. Capisco il punto di vista italiano, forse altre nazionali hanno strade più facili ma ho troppe cose a cui pensare e non chiamerei Infantino per chiedere informazioni su questo. Se avevamo timore di perdere contro l’Estonia? Hai sempre un po’ di dubbi quando non segni, ma abbiamo visto tutte le gare dell’Estonia in questo gruppo, sono sempre stati forti nei primi tempi. Anche contro l’Italia erano sullo 0-0 fino al 60esimo, contro Israele erano avanti fino a pochi minuti dalla fine e poi hanno perso. Poi però quando calano un po’ per loro diventa difficile, sapevamo che sarebbero capitate più possibilità nella ripresa. Se l’Italia si qualificherà? L’Italia riuscirà ad andare al Mondiale, hanno una squadra forte e giocano con diversi sistemi. A me piacciono sia Spalletti che Gattuso, non troppo tempo fa avete battuto la Francia”.

Foto: X Norvegia