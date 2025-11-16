Solbakken (ct Norvegia): “Abbiamo esagerato con l’esultanza finale, ho chiesto scusa”

17/11/2025 | 00:04:34

Ståle Solbakken. Il commissario tecnico della Norvegia commenterà la qualificazione ai Mondiali in conferenza stampa: “Gli applausi per Haaland? E’ così per i grandissimi, qui hanno visto Ibrahimovic, Sheva, Zanetti, Gullit, Klinsmann… Forse alla fine abbiamo un po’ esagerato con le celebrazioni, ho chiesto scusa per questo. E loro hanno capito. Il ritorno ai Mondiali? Dopo aver battuto l’Italia a Oslo avevamo tante altre partite, ora sono sollevato e col passare dei minuti sono sempre più allegro. Il mio futuro? Per adesso non ci penso”.

foto x norvegia