Solari risponde a Ronaldo: “L’umiltà è la virtù dei grandi. Per questo il Real ha vinto tanto”

Intervenuto in conferenza stampa, Santiago Solari, tecnico del Real Madrid, ha detto la sua sull’accusa di scarsa umiltà di alcuni giocatori delle Merengues lanciata ieri da Cristiano Ronaldo, ora attaccante della Juventus. Questa la risposta dell’allenatore dei Galacticos alla vigilia della sfida Champions contro il Cska Mosca: “L’umiltà è la virtù dei grandi. Per questo e per molti altri valori il nostro club ha vinto tanto. Cristiano è uno di noi per sempre, è la storia vivente del Real Madrid e i suoi sentimenti appartengono a lui, io non posso giudicarli”.

Foto: Twitter Real Madrid