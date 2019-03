Solari: “I titoli si vincono con il gruppo. Isco? Disponibile per il Clasico. La squalifica di Ramos…”

Santiago Solari, tecnico del Real Madrid, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del Clasico di Liga contro il Barcellona: “Affrontiamo questa gara con lo stesso spirito e la stessa voglia dell’ultima volta, anche se dovremo migliorare diversi aspetti. Vinicius? Mi piace sempre guardare quanto di buono fanno i calciatori. Vinicius sta facendo molte cose positive. Isco? E’ stato fuori 18 giorni per infortunio. Ora è col gruppo da 4-5 giorni, sta facendo bene ed è disponibile. La squalifica di due giornate a Ramos in Champions? Oggi non ne parlo, da lunedì affronteremo il tema. Isco, Bale e Marcelo? Continuano ad essere importanti per noi. Bale ha ha giocato tutte le partite da quando è rientrato e sta segnando. Per quanto riguarda Marcelo, tutti sappiamo cosa significa per il club. Asensio sta giocando e ha segnato un gol importante ad Amsterdam. Per me sono tutti importanti, non solo quelli che partono dall’inizio. I titoli si vincono con tutto il gruppo”.

Foto: Marca