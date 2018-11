Solari: “Futuro? Al Real siamo tutti di passaggio. Su Modric, Varane e il Pallone d’Oro…”

Santiago Solari, tecnico del Real Madrid, è intervenuto ai microfoni della stampa spagnola alla vigilia della sfida contro l’Eibar. Ecco le sue parole: “Io il nuovo Zidane? Ho già risposto a questa domanda. Zidane è incomparabile, è una leggenda. Lo ammiro nella sua grandezza, come giocatore, come allenatore e come persona. Io sono solo grato e felice per questa meravigliosa responsabilità. Se sogno un futuro al Real fino al 2021? Tutti siamo di passaggio, soprattutto al Real Madrid e soprattutto come allenatore del Real Madrid. Modric e il Pallone d’Oro? E’ fenomenale, fantastico. Se vince lui è meritato, ma sarebbe altrettanto meritato anche se lo vincesse Varane”.

Foto: Twitter ufficiale Real Madrid