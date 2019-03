Solari duro con Isco: “Per giocare deve essere in forma”

Il momento delicato in casa Real Madrid non sembra avere fine. Dopo la pesante eliminazione in Champions League contro l’Ajax, le merengues continuano la loro stagione senza reali obiettivi. Eliminati dalla Copa del Rey ed estraniati dalla corsa al titolo in campionato, i blancos si augurano almeno di finire la stagione senza altre complicazioni. Dopo il caso Florentino-Ramos, c’è anche la questione Isco a tener banco. Il rapporto tra lo spagnolo e il tecnico Santiago Solari non è mai decollato e il tecnico in conferenza stampa ha parlato così dello scarso utilizzo del trequartista: “Per giocare deve mettersi prima in forma fisica e poi mantenerla”. Poche parole ma decise. Inoltre, Isco sarà multato per non essere salito sul bus della società con il resto della squadra dopo la sconfitta del Bernabeu contro l’Ajax.

Foto: Marca