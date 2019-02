Solari chiarisce: “Bale? Sono tutte speculazioni, è felicissimo e nello spogliatoio…”

Santiago Solari, allenatore del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa soffermandosi in particolar modo su Gareth Bale: “Il ritardo contro il Levante? Sono solo speculazioni, Gareth stava semplicemente aspettando di entrare in campo. L’ho visto felicissimo e nello spogliatoio non c’è alcun problema. Lui ha segnato il gol partita e ha lavorato duro per la squadra. Bale è concentrato come tutti i suoi compagni in vista della semifinale di Copa del Rey col Barcellona: vogliamo arrivare in finale”.

Foto: Real Madrid Twitter