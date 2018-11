Solari: “Abbiamo voltato pagina. Il Real Madrid è favorito per la Champions finché…”

Così Santiago Solari, tecnico del Real Madrid, in conferenza stampa dopo la vittoria all’Olimpico contro la Roma: “Era importante voltare pagina e la squadra lo ha fatto. Se il Real Madrid è ancora una volta la favorita per la vittoria della Champions? E’ così sempre, per la nostra storia. Non dipende da come abbiamo giocato oggi o l’altro giorno, dipende dai nostri 115 anni. Il Real Madrid è il favorito finché una squadra non pareggerà i nostri titoli. L’assenza di Isco? Per me sono problemi fittizi se un giocatore gioca o va in panchina, non è un tema a cui voglio dare importanza. Il mio lavoro è scegliere e devo lavorare con 24 giocatori. L’impegno di Bale è stato esemplare, non soltanto oggi per come ha giocato nel secondo tempo ma per il lavoro fatto anche ad Eibar. Marcos è un esempio, un professionista perfetto che si è dimostrato all’altezza della maglia del Real Madrid, in assenza di Casemiro siamo tranquilli con lui. Lucas è un altro atleta esemplare, che corre per novanta minuti e si allena sempre alla grande. Voglio elogiare anche Karim, un altro giocatore molto generoso”.

Foto: Twitter ufficiale Real Madrid